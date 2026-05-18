18 мая 2026 в 06:41

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с Резервным фондом РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В МВД сообщили о новой схеме дистанционного мошенничества, в которой злоумышленники используют тему якобы Резервного фонда России, передает ТАСС. Гражданам внушают, что их накопления больше не принадлежат им и нуждаются в «проверке».

По данным ведомства, сначала аферисты выходят на связь через мессенджеры и сообщают о якобы утечке персональных данных. Затем к разговору подключаются лица, представляющиеся сотрудниками спецслужб или финансовых регуляторов и усиливают давление на жертву.

В материалах МВД отмечается, что далее гражданам говорят, что все их средства якобы относятся к Резервному фонду РФ и требуют особого контроля. Мошенники якобы заявляют, что с жертвой ведет беседу «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ», который убеждает в необходимости обналичивания средств и их передачи «ответственным лицам» для проверки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники используют новую схему обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ. По его словам, злоумышленники маскируются под УК, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке или сообщить личные данные.

Общество
мошенники
резервы
аферисты
МВД
