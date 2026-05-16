Полицейских и женщину заподозрили в групповом изнасиловании на работе

Октябрьский районный суд Иваново отправил под стражу троих обвиняемых по делу о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ивановской области. Среди арестованных оказались двое сотрудников полиции и женщина. По данным следствия, часть преступлений была совершена при исполнении должностных обязанностей во время проведения следственных действий.

Постановлениями Октябрьского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 13.07.2026 года включительно, — сказано в сообщении.

Арестованные полицейские занимают должности начальника и старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново. Женщина, которая также проходит по уголовному делу, оказалась сожительницей начальника.

