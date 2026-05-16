День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 16:40

Полицейских и женщину заподозрили в групповом изнасиловании на работе

Полицейских и женщину арестовали по делу о групповом изнасиловании в Иваново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Октябрьский районный суд Иваново отправил под стражу троих обвиняемых по делу о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ивановской области. Среди арестованных оказались двое сотрудников полиции и женщина. По данным следствия, часть преступлений была совершена при исполнении должностных обязанностей во время проведения следственных действий.

Постановлениями Октябрьского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 13.07.2026 года включительно, — сказано в сообщении.

Арестованные полицейские занимают должности начальника и старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново. Женщина, которая также проходит по уголовному делу, оказалась сожительницей начальника.

Ранее троих мужчин арестовали в Екатеринбурге по обвинению в изнасиловании школьницы. По данным следствия, все обвиняемые действовали по предварительному сговору. Один из них не скрывал лицо от камер во время заседания суда, а двое других натянули на головы капюшоны.

До этого студент академии противопожарной службы совратил 14-летнюю девочку на первом свидании. По данным следствия, молодой человек познакомился с жертвой в Сети и предложил ей 25 тыс. рублей за поцелуй.

Регионы
МВД
Иваново
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали петербургского дела с вдовой, наследством и курьером
Росатом рассказал о возобновлении работ на АЭС «Бушер», несмотря на риски
В "Росатоме" рассказали, во что превратили ВСУ жизнь в Энергодаре
Неизвестные заперли в тесной клетке трех собак элитной породы
Грузовик протаранил восемь легковушек на трассе в Подмосковье
Стало известно, как сильно подорожает нефть из-за войны на Ближнем Востоке
В Совфеде объяснили, почему Россия не рвется на «Евровидение»
Дети стали свидетелями трагической смерти молодой учительницы на экзамене
Орбан раскрыл, куда потратит €107 тыс. своего выходного пособия
В Южной Корее с 2027 года нельзя будет есть собачатину
«Смысла нет»: американист о захвате Кастро США по венесуэльскому сценарию
Байкеры погнали военкомов через поля и сняли это на видео
Сестре Кадырова вручили международную бизнес-премию в Казани
Четыре беспилотника пытались атаковать Москву
Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в украинском вопросе
Состоялся телефонный разговор Путина с иностранным лидером
На площади Независимости в Киеве развернулся пикет против мигрантов
Фанатам Дмитриенко предложили сидеть на досках с видом на стену
ЦАХАЛ заявила о расправе над одним из главных организаторов атаки 7 октября
В Госдуме назвали сроки возможного завершения конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.