Студент-пожарный получил почти 10 лет тюрьмы за «смачный поцелуй» Суд приговорил студента-пожарного к 9,5 годам тюрьмы за изнасилование школьницы

Суд лишил свободы 21‑летнего студента академии противопожарной службы за изнасилование 14-летней школьницы на первом свидании, передает MK.ru. ГСУ СКР по Москве передает, что молодой человек познакомился с девочкой в Сети, он предложил ей 25 тыс. рублей за «смачный поцелуй».

Кроме того, мужчина обещал девушке до 120 тыс. за «менее невинные развлечения», при этом не собираясь платить на самом деле. Пара встретилась в Измайловском парке, где потерпевшая сказала, что ей 14 лет. После надругательства студент пригрозил рассказал о случившемся семье девушки, скрылся и был задержан. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы, после чего его ожидают еще 1,5 года ограничения свободы.

Ранее СК России по Краснодарскому краю сообщил о задержании мужчины, обвиняемого в создании секты и изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, не позднее 2005 года он основал религиозное объединение, которое практиковало насилие над людьми.

До этого в столичном районе Бирюлево задержали детского футбольного тренера по подозрению в растлении несовершеннолетних. На данный момент в деле фигурируют трое пострадавших. Все они — воспитанники задержанного.