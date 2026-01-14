Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:28

Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда

Суд арестовал подозреваемых по делу об изнасиловании школьницы в Екатеринбурге

Фото: t.me/ekboblsud
Трое мужчин были арестованы в Екатеринбурге по обвинению в изнасиловании школьницы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 марта. По данным следствия, все трое обвиняемых действовали по предварительному сговору. Один из обвиняемых не скрывал лицо от камер во время заседания суда, а двое других натянули на головы капюшоны.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Эдуарда Шафикова. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 11 марта. <...> Суд отправил под стражу до 11 марта Эльнура Гаана и Николая Силова, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое мужчин надругались над 15-летней девочкой, которая сбежала из дома. Инцидент произошел в Академическом районе. Девочка оказалась на улице после ссоры с опекунами. Она встретилась с одним из подозреваемых, который привел ее в свою квартиру. Затем он ушел, а позже вернулся с двумя приятелями, и они изнасиловали несовершеннолетнюю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга был приговорен к 17 годам колонии особого режима за изнасилование несовершеннолетней в Анапе. Преступление было совершено в подъезде жилого дома в июле 2024 года. Обвиняемый уже имел судимость за аналогичное деяние.

