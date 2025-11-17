Бывший тренер изнасиловал ребенка в подъезде и получил 17 лет колонии Рецидивисту из Екатеринбурга дали 17 лет колонии за изнасилование девочки

Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга получил 17 лет колонии особого режима за изнасилование несовершеннолетней девочки в Анапе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Преступление было совершено в подъезде жилого дома в июле 2024 года, причем обвиняемый уже имел судимость за аналогичное деяние.

В ходе суда подсудимый не признал вину, выдвигая различные версии своего нахождения в подъезде, однако суд не усомнился в его виновности. Помимо лишения свободы, суд запретил мужчине на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с образованием и воспитанием несовершеннолетних.

К отбыванию наказания будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра. Обвинительный приговор по статье 132 УК РФ пока не вступил в законную силу.

