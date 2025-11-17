Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 13:12

Бывший тренер изнасиловал ребенка в подъезде и получил 17 лет колонии

Рецидивисту из Екатеринбурга дали 17 лет колонии за изнасилование девочки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга получил 17 лет колонии особого режима за изнасилование несовершеннолетней девочки в Анапе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Преступление было совершено в подъезде жилого дома в июле 2024 года, причем обвиняемый уже имел судимость за аналогичное деяние.

В ходе суда подсудимый не признал вину, выдвигая различные версии своего нахождения в подъезде, однако суд не усомнился в его виновности. Помимо лишения свободы, суд запретил мужчине на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с образованием и воспитанием несовершеннолетних.

К отбыванию наказания будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра. Обвинительный приговор по статье 132 УК РФ пока не вступил в законную силу.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор группе молодых людей за групповое изнасилование 16-летней школьницы. Один из участников преступления был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, тогда как двое несовершеннолетних соучастников получили сроки от 8 до 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо сексуальных преступлений, их также осудили за грабеж и иные противоправные действия.

