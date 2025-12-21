В Анапе задержали Деда Мороза Полицейские в Анапе задержали Деда Мороза за нелегальные фотосессии за деньги

В Анапе сотрудники полиции задержали мужчину, который в костюме Деда Мороза оказывал платные фотоуслуги. Инцидент произошел на Театральной площади города, пишет Telegram-канал «112».

Как установили правоохранители, 28-летний местный житель, одетый в костюм сказочного персонажа, находился в праздничной фотозоне у новогодней инсталляции. Он предлагал отдыхающим и туристам сделать снимки с ним, представляя установленные там муниципальные декорации в виде саней как свои собственные, и взимал за это денежную плату.

Сотрудники полиции, получив соответствующую информацию, провели проверку и зафиксировали факт незаконной предпринимательской деятельности. После этого мужчина был доставлен в отдел полиции для составления протокола.

В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В результате задержанному был выписан административный штраф.

Новогодние фотозоны, установленные городскими властями, предназначены для свободного посещения и бесплатного фотографирования всеми желающими. Самоуправные действия задержанного нарушали этот порядок и вводили горожан и гостей курорта в заблуждение.

