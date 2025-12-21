Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 22:23

В Анапе задержали Деда Мороза

Полицейские в Анапе задержали Деда Мороза за нелегальные фотосессии за деньги

Дед Мороз Дед Мороз Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Анапе сотрудники полиции задержали мужчину, который в костюме Деда Мороза оказывал платные фотоуслуги. Инцидент произошел на Театральной площади города, пишет Telegram-канал «112».

Как установили правоохранители, 28-летний местный житель, одетый в костюм сказочного персонажа, находился в праздничной фотозоне у новогодней инсталляции. Он предлагал отдыхающим и туристам сделать снимки с ним, представляя установленные там муниципальные декорации в виде саней как свои собственные, и взимал за это денежную плату.

Сотрудники полиции, получив соответствующую информацию, провели проверку и зафиксировали факт незаконной предпринимательской деятельности. После этого мужчина был доставлен в отдел полиции для составления протокола.

В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В результате задержанному был выписан административный штраф.

Новогодние фотозоны, установленные городскими властями, предназначены для свободного посещения и бесплатного фотографирования всеми желающими. Самоуправные действия задержанного нарушали этот порядок и вводили горожан и гостей курорта в заблуждение.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что миф о приходе Деда Мороза не подрывает доверия ребенка, а помогает развивать фантазию. Она отметила, что дети дошкольного возраста живут сразу в двух мирах — реальном и воображаемом.

Дед Мороз
Анапа
задержания
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Очередной нефтяной танкер перехвачен у Венесуэлы
Европейский лидер указал на единственный путь урегулирования на Украине
В Анапе задержали Деда Мороза
Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?
Киселев выделил фразу, достойную звания «Мем года»
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Характеристика и даты рождения знака зодиака Водолей – уникальный идеалист
Характеристика и даты рождения знака зодиака Телец — настойчивого трудяги
Характеристика и даты рождения знака зодиака Овен — энергичного лидера
Характеристика и даты рождения знака зодиака Козерог — настырного умника
Характеристика и даты рождения знака зодиака Весы
Один из аэропортов Краснодарского края прекратил работу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.