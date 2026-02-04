Зимняя Олимпиада — 2026
Онколог рассказала о диагностике и лечении рака при помощи ИИ

Онколог Харитонова рассказала о лечении рака с помощью ИИ

В борьбе с раком российские врачи все чаще применяют искусственный интеллект, рассказала NEWS.ru онколог Валентина Харитонова. По ее словам, это оказалось крайне значимой новацией.

Важным стало более активное внедрение искусственного интеллекта — как в диагностике, так и в прогнозировании ответа на лечение. Это повышает точность решений и ускоряет начало терапии, — заявила врач.

Также, по словам Харитоновой, значительный прогресс наблюдается и в лучевой терапии.

Современные методы визуализации, протонная и стереотаксическая терапия, позволяют максимально точно воздействовать на опухоль, снижая повреждение здоровых тканей, — рассказала она.

Врач утверждает, что за последние два года онкология сделала существенный шаг вперед — прежде всего за счет персонализации лечения и внедрения высокоточных технологий.

Ранее онколог медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук заявил, что по достижении 40-летнего возраста россиянам необходимо проходить ряд обследований, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях,. По его словам, таким людям необходимо регулярно делать флюорографию и УЗИ щитовидной железы.

