«Безнадежные пациенты живут годами»: как ученые из России побеждают рак

4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раком. В РФ за последние годы специалистам удалось добиться немалых успехов в разработке вакцин и препаратов, помогающих онкобольным. О главных достижениях медиков и ученых на этом важнейшем направлении — в материале NEWS.ru.

Каких достижений добились российские ученые в борьбе с раком

В России за последние годы появился целый ряд новейших химиопрепаратов отечественного производства для лечения онкологических заболеваний. Онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал NEWS.ru, что речь идет о заметном прогрессе.

«Это не просто „сборочное“ производство, а разработка с нуля. Схожие препараты есть в западных странах, однако наши действительно лучше и эффективнее», — пояснил специалист.

Также, по его словам, постепенно развивается так называемая клеточная терапия. По мнению Щепеляева, за ней будущее онкологии. «Мы видим много хороших работ по этой теме. Важно, что уже есть практические результаты», — отметил он.

По словам собеседника, развивается терапия контрольных точек, при которой больному вводятся определенные антитела. «В результате блокируются отдельные рецепторы и злокачественные клетки», — пояснил Щепеляев.

Главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылёв подтвердил NEWS.ru, что сегодня одним из ключевых направлений является иммунотерапия.

«Она позволяет активизировать собственный иммунитет для борьбы с онкологическим заболеванием. Сейчас этот метод повсеместно внедрен в клиническую практику, используется для лечения целого ряда онкологических заболеваний. Те пациенты, которые ранее считались абсолютно безнадежными, получают возможность жить годами на фоне получаемой терапии», — сказал эксперт.

По его словам, еще один метод, который становится все более распространенным в отечественной медицине, позволяет модифицировать клетки и направлять их на борьбу с онкозаболеванием.

«Другой важный фактор — появление комбинированных режимов лечения, когда пациент одновременно использует и иммунотерапию, и таргетную терапию, и химиотерапию. Эти комбинации являются наиболее эффективным методом лекарственной терапии», — сказал Пылёв.

По словам онколога Валентины Харитоновой, значительный прогресс наблюдается и в лучевой терапии.

«Современные методы визуализации, протонная и стереотаксическая терапия позволяют максимально точно воздействовать на опухоль, снижая повреждение здоровых тканей», — сказала она NEWS.ru.

По словам собеседницы, важной инновацией стало более активное внедрение искусственного интеллекта — как в диагностике, так и в прогнозировании ответа на лечение. Это повышает точность решений и ускоряет начало терапии, отметила Харитонова.

Собеседница отметила, что за последние два года онкологи сделали существенный шаг вперед — прежде всего за счет персонализации лечения и внедрения высокоточных технологий.

Улучшилась ли диагностика рака в России

Пылёв указал на более активное внедрение скрининговых программ, позволяющих улучшить раннюю диагностику онкозаболеваний.

«В России улучшилась ранняя диагностика. Если раньше большинство онкозаболеваний диагностировалось уже на поздних стадиях, то сейчас все это сместилось в сторону первой и второй стадий, что автоматически улучшает дальнейший прогноз для пациентов», — отметил специалист.

Щепеляев в свою очередь подчеркнул, что врачи часто обнаруживают злокачественные опухоли случайно. По его словам, женщины нередко обращаются к медикам с запущенным раком молочной железы: Хотя это тот самый случай, когда возможен самостоятельный осмотр. Пациентки боятся идти к медикам: не дай бог, у меня что-то обнаружат, лучше не буду знать.

«Многие думают, что все само собой рассосется. Не рассосется», — сказал он.

Что известно о российских вакцинах от рака

В России активно разрабатывают и внедряют в практику различные вакцины от рака, сообщил Щепеляев.

«Смысл таких препаратов — не предотвратить онкологию, как считают некоторые, а вылечить ее у тех, у кого болезнь уже имеется. В частности, подобные вакцины начинают применять в тех случаях, когда химиотерапия по тем или иным причинам оказывается неэффективной, как в случае с классической саркомой», — пояснил врач.

Ранее Щепеляев объяснил, что речь идет о специфических веществах, которые внешне похожи на участки раковых клеток. «Их введение внутрь организма стимулирует специфический иммунный ответ и воздействие на опухолевую ткань. Я объясняю совершенно грубо, как говорится, на пальцах», — подчеркнул он.

По словам Щепеляева, практически все разработки в мире носят совместный характер.

«Наши ученые работают в симбиозе с зарубежными — это нормальная практика. На данном этапе в вопросе разработки вакцин российские специалисты несколько вышли вперед — заставили непростые времена. У нас есть крепкие научные группы ученых. К счастью, они сохранились. В России можно штучно создать какие-то вещи, которые окажутся лучшими в мире. Мы способны совершать подобные прыжки», — сказал он.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, ранее заявил NEWS.ru, что на Западе ученые разрабатывают множество вакцин от рака, однако российские препараты такого рода более эффективны, По его словам, зарубежные вакцины действуют лишь на 15% пациентов.

