18 марта 2026 в 12:41

«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС

Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и КНР по постройке двух АЭС

Турция продолжает вести переговоры с Россией, Южной Кореей, Китаем и Канадой по вопросу строительства еще двух АЭС в Синопе и Фракии, сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар. В эфире телеканала NTV он отметил, что пока соглашений ни с какой из стран не подписано.

Ранее мы открыто объявили всем о долгосрочном плане Турции, которая хочет построить еще по четыре реактора в Синопе и во Фракии. Что касается этих проектов, в настоящее время мы ведем переговоры с Южной Кореей, Канадой, Китаем и Россией, — сказал министр.

Анкара ожидает предложения, которое максимально учтет ее возросшие компетенции в атомной сфере. Байрактар подчеркнул, что Турция уже не та, что 30 лет назад: страна имеет опыт в атомной энергетике, а ее строительный сектор и промышленность готовы к реализации масштабных проектов.

Ранее Bloomberg сообщил, что НАТО рассматривает возможность усиления системы противоракетной обороны в Турции на фоне эскалации на Ближнем Востоке. На востоке страны уже была размещена новая батарея.

