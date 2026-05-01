Мечты о здоровье, аборты первой жены, уход со сцены: как живет Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко на праздновании своего 84-летия признался, что мечтает о здоровье. Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни?

Чем известен Лещенко, планирует ли завершать карьеру

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, окончил ГИТИС. Службу в армии проходил в Германии — сначала в танковых войсках, затем в ансамбле песни и пляски.

Артист обрел популярность в 70-е годы после исполнения песни «День Победы». Также широко известны его композиции «Соловьиная роща», «Не плачь, девчонка», «До свидания, Москва», «Эхо любви» и другие.

В марте 2024 года Лещенко признался, что ему стали трудно даваться сольные концерты.

«Да, наверное, скоро уйду со сцены. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», — пояснил певец.

Позднее Лещенко пояснил, что не собирается завершать карьеру и полностью отказываться от выступлений.

Что известно о состоянии здоровья Лещенко

В августе 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что у Льва Лещенко выявили транстиретиновый амилоидоз (ATTR-амилоидоз). Эта редкая болезнь связана с нарушениями белкового обмена и провоцирующая различные расстройства и проблемы с сердцем, для ее лечения, как пишет источник, необходим дорогостоящий препарат.

«Как пенсионер, смог пробить себе дорогое лекарство за бюджетный счет. Сейчас Лев Валерьянович проходит второй курс терапии», — писал Mash.

В октябре 2025 года появилась информация, что Лещенко из-за больной спины отказался от сольных концертов, однако в беседе с NEWS.ru певец опроверг эту информацию.

Что известно о личной жизни Лещенко

Первой супругой Льва Лещенко была Алла Абдалова, с которой он познакомился во время учебы в ГИТИСе. Женщина в программе «Секрет на миллион» рассказала, что трижды делала аборт в браке.

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: „Ты меня любишь? Если да, то рожу“. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде „поступай, как хочешь“», — призналась она.

Лещенко и Абдалова развелись, когда он встретил на гастролях в Сочи Ирину Багудину.

«Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники к Алле. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: „Забирай свои вещи. Прощай, Лева“. И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей», — делился артист в программе «Судьба человека».

Лещенко и Багудина поженились в 1978 году. Супруги до сих пор вместе, детей у них нет. По словам артиста, когда-то они с супругой хотели завести ребенка, но ни ЭКО, ни суррогатного материнства в те времена не было. На усыновление они не решились из-за опыта коллег, которые часто отдавали детей обратно в детдома.

В декабре 2022 года певец опроверг информацию о наличии у него внебрачной дочери.

Как Лещенко относится к СВО

Лев Лещенко после начала спецоперации регулярно выступает в военных госпиталях.

«Самое главное, мы — единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы», — говорил он.

Чем сейчас занимается Лещенко

Лев Лещенко не дает сольные концерты, но принимает участие в праздничных мероприятиях.

В феврале он отметил свое 84-летие. Во время празднования певец заявил, что отметил уже много дней рождения, и все они — прелюдия к 85-летию.

«Следующий день рождения я буду считать государственным праздником. А государственные праздники обязательно справляются. Вопрос только где — здесь или там. <…> Я вошел в следующий свой год с хорошим настроением. Настроение у меня — дожить до государственного праздника, моего 85-летия», — сказал он.

Отвечая на вопрос о мечте, исполнитель заявил, что материальные блага и достижения для него сейчас не главное.

«Мечтаю о здоровье. О чем еще может мечтать человек в моем возрасте?» — пояснил он.

