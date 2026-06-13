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13 июня 2026 в 11:20

Швыдкой рассказал о помощи России в организации следующего «Интервидения»

Швыдкой: Россия помогает Саудовской Аравии в организации «Интервидения»

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на конкурсе «Интервидение» SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на конкурсе «Интервидение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия помогает Саудовской Аравии в организации второго музыкального конкурса «Интервидение», заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Первый конкурс прошел в Москве осенью 2025 года.

Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс «Интервидение» в Москве, работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме, — сказал Швыдкой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Однако, по его словам, точные даты пока не установлены. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа над организационными вопросами.

До этого певица Лариса Долина высказала мнение, что в 2026 году Россию на «Интервидении» могли бы представить Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев. По ее мнению, у страны есть много талантливых артистов. При этом продюсер Иосиф Пригожин заявил, что принимать участие в «Интервидении» должны малоизвестные артисты.

Культура
Россия
Саудовская Аравия
Интервидение
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