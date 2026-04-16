Продюсер Пригожин рассказал, кого следует отправлять на «Интервидение»

Принимать участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидении» должны малоизвестные артисты, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что состоявшиеся звезды должны быть вне конкурса.

Устроить всенародное голосование, конечно, можно, но больших звезд надо прекращать отправлять. Любая знаменитость уже вне конкурса. Представлять страну должна молодежь, которой нужна дорога. Полагаю, «Интервидение» не стоит рассматривать как такой же инструмент, как и «Евровидение», — заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что процесс отбора должен быть открытым и честным, чтобы служить примером для подражания. Продюсер назвал неудачным первый опыт проведения «Интервидения» в России в 2025 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывает на участие Египта в «Интервидении». По его словам, культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран находится на высоком уровне и продолжает развиваться.