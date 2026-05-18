18 мая 2026 в 15:01

Лавров объяснил, что может помешать проведению «Интервидения»

Лавров надеется, что война на Ближнем Востоке не повлияет на «Интервидение»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что ситуация в Персидском заливе не повлияет на планы провести «Интервидение» в саудовском Эр-Рияде в 2026 году. При этом он особенно подчеркнул, что войну на Ближнем Востоке развязали Соединенные Штаты и Израиль.

Я очень надеюсь, что последствия той агрессии, которую развязали в Персидском заливе американцы вместе с Израилем, не повлияют на планы проведения этого конкурса в текущем году, — отметил Лавров.

Ранее министр отметил, что Москва не потянет похожие на сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) критерии, по которым определяют участников Евровидения. Руководитель внешнеполитического ведомства с иронией обратил внимание, что «так называемые современные музыканты», оказывается, тоже говорят: «Мы подумаем, звать ли Россию».

До этого Лавров заявлял, что Россия не пытается вмешаться в переговорный процесс между Ираном и США об урегулировании войны на Ближнем Востоке. Он подчеркивал, что Москва желает успехов мирному процессу.

