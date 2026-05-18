18 мая 2026 в 15:52

«Кто вспомнит про третье место?»: Семин оценил сезон «Локомотива»

Юрий Семин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Третье место «Локомотива» не является уровнем железнодорожников, заявил «Чемпионату» бывший тренер столичного клуба Юрий Семин. По его словам, в этом сезоне команда не смогла бороться за чемпионство.

Надо занимать первое место, бороться за чемпионство — тогда это успех. Кто вспомнит про третье место? Я уже не помню, сколько раз «Локомотив» занимал третье место. Эти команды оказались не в состоянии вести полноценную борьбу за чемпионство. Ни «Локомотив», ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо» не смогли вести борьбу за чемпионство до последнего тура, — сказал Семин.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что провал армейцев в весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) связан с плохой физической формой футболистов. По его словам, иностранные специалисты, в частности экс-тренер ЦСКА Фабио Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России. Еще одной причиной провала Масалитин считает уход из тренерского штаба Василия Березуцкого. По итогам сезона команда заняла пятое место.

