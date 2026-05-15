День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 14:54

«Что дают: грамоты, дипломы?»: Мостовой о борьбе «Локомотива» за тройку РПЛ

Мостовой: третье место в РПЛ ничего не даст «Локомотиву» в отсутствие еврокубков

Александр Руденко (Локомотив) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве Александр Руденко (Локомотив) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже если «Локомотив» займет третье место в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), это ничего не даст, считает экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что на домашней арене ЦСКА имеет шанс «укусить» железнодорожников.

В последнем туре «Локомотив» устраивает даже ничья. Считаю, что как минимум на нее команда наиграет. На ничью никогда никто изначально не настраивается, просто если в конце счет 1:1, то смысл бежать вперед? С другой стороны, дома ЦСКА вполне может и укусить. Что там дают за третье место? Грамоты, дипломы? Я просто долго играл в Европе, там вторые-третьи места вообще ничего не дают. Ты либо выиграл, либо попал в Лигу чемпионов, либо в Лигу Европы, — сказал Мостовой.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск. «Локомотив» продолжает борьбу за третье место: команде Михаила Галактионова достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе бронзовые медали по итогам сезона. Если железнодорожники проиграют, то третьим может стать «Спартак», которому необходимо обыграть на выезде махачкалинское «Динамо».

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что чемпионом России станет «Зенит». Он отметил, что «Краснодар» потерял все свои шансы в предыдущем туре.

Спорт
Футбол
РПЛ
Локомотив
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На премии HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 представят более 100 практик управления
Раскрыта личность пострадавшего от нападения львов во Владимире
Стало известно, как россияне предпочитают делать повседневные покупки
Найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе
Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП
«Придется сделать»: Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
Стал известен возраст кадетов, отравившихся в Красноярске
Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань
Зять выжившего на «Титанике» россиянина основал поселок в Якутии
Трамп пригрозил забрать иранский уран силой
Суд в Петербурге освободил от налогов две квартиры РПЦ
В Татарстане спасенную лосиху отпустили в дикую природу
Затянутый в механизм карусели ребенок вернулся в реанимацию в Стерлитамаке
Стало известно, сколько детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ
Гинеколог напомнил, как постоянный стресс отражается на менструальном цикле
Кинолог объяснил, почему собакам важно чистить зубы
Беременная Ксения Шойгу поделилась ближайшими спортивными планами
Космонавт объяснил, почему россияне переносят невесомость лучше американцев
VK интегрировал рекламу в единую Discovery-платформу
Психолог ответил, как бороться с пассивной агрессией в Сети
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.