«Что дают: грамоты, дипломы?»: Мостовой о борьбе «Локомотива» за тройку РПЛ

Мостовой: третье место в РПЛ ничего не даст «Локомотиву» в отсутствие еврокубков

Даже если «Локомотив» займет третье место в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), это ничего не даст, считает экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что на домашней арене ЦСКА имеет шанс «укусить» железнодорожников.

В последнем туре «Локомотив» устраивает даже ничья. Считаю, что как минимум на нее команда наиграет. На ничью никогда никто изначально не настраивается, просто если в конце счет 1:1, то смысл бежать вперед? С другой стороны, дома ЦСКА вполне может и укусить. Что там дают за третье место? Грамоты, дипломы? Я просто долго играл в Европе, там вторые-третьи места вообще ничего не дают. Ты либо выиграл, либо попал в Лигу чемпионов, либо в Лигу Европы, — сказал Мостовой.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск. «Локомотив» продолжает борьбу за третье место: команде Михаила Галактионова достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе бронзовые медали по итогам сезона. Если железнодорожники проиграют, то третьим может стать «Спартак», которому необходимо обыграть на выезде махачкалинское «Динамо».

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что чемпионом России станет «Зенит». Он отметил, что «Краснодар» потерял все свои шансы в предыдущем туре.