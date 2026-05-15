15 мая 2026 в 14:10

Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Петербургский «Зенит» станет чемпионом России по футболу, считает экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что «Краснодар» потерял все свои шансы в предыдущем туре.

Думаю, что «Зенит» станет чемпионом — им достаточно сыграть вничью в Ростове. А «Ростову» в последнем туре ничего уже не нужно. Поезд «Краснодара» ушел в предыдущей игре. Считаю, что шансы «Зенита» не проиграть в последнем матче — 80%, — сказал Пономарев.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск. «Зенит» продолжает борьбу за первое место: команде Сергея Семака достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе золотые медали по итогам сезона. Если петербуржцы проиграют, то первым может стать «Краснодар», которому необходимо обыграть «Оренбург».

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что матч против «Локомотива» станет для армейцев принципиальным. Он отметил, что исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов с большой долей вероятности задействует в этой встрече молодых футболистов.

ФК Зенит
Виктор Байбаков
