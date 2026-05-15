Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом» Масалитин назвал принципиальным матч ЦСКА и «Локомотива» в 30-м туре РПЛ

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» станет для ЦСКА принципиальным, считает экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов с большой долей вероятности задействует в этой встрече молодых футболистов.

«Локомотив» может устроить ничья в матче против ЦСКА. Махачкалинское «Динамо» борется за выживание, «Спартаку» на выезде будет очень непросто, тем более там тяжелое поле. В Махачкале все возможно. ЦСКА решил все свои задачи: в тройку не попадут, из шестерки не вылетят. Однако матч с «Локомотивом» будет принципиальным. Наверняка, Игдисамов даст шанс молодым футболистам, — сказал Масалитин.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск. «Локомотив» продолжает борьбу за третье место: команде Михаила Галактионова достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе бронзовые медали по итогам сезона. Если железнодорожники проиграют, то третьим может стать «Спартак», которому необходимо обыграть на выезде махачкалинское «Динамо».

Ранее Масалитин заявил, что кубковый матч «Спартака» и ЦСКА закончился так, как и ожидалось. Он отметил, что Игдисамову необходимо было завоевывать авторитет. Масалитин отметил, что во второй половине ЦСКА заиграл в хороший футбол.