07 мая 2026 в 15:35

«Чуда не произошло»: Масалитин оценил игру ЦСКА в матче против «Спартака»

Масалитин раскритиковал нападающего ЦСКА Мусаева после матча со «Спартаком»

Роман Зобнин («Спартак») и Артем Бандикян (ЦСКА) в матче финального этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу в Москве Роман Зобнин («Спартак») и Артем Бандикян (ЦСКА) в матче финального этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Кубковый матч «Спартака» и ЦСКА закончился так, как и ожидалось, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что новому тренеру армейцев Дмитрию Игдисамову необходимо было завоевывать авторитет.

Чуда не произошло. В принципе, так и должно было случиться. Пришел новый тренер, амбициозный, знает в основном только своих ребят из молодежки. Надо было завоевать авторитет. Он пытался немного изменить схему среди опытных: выпустил [Тамерлана] Мусаева левым вингером, он-то и не накрыл [Руслана] Литвинова в момент гола. Удачно все сложилось и для спартаковца: мяч удачно подскочил и лег на ногу, — сказал Масалитин.

Он также отметил, что игру можно было заканчивать в первом тайме, если бы у «Спартака» было чуть больше везения. Масалитин заявил, что во второй половине ЦСКА заиграл в хороший футбол.

Были моменты, были подходы. Если бы вместо Мусаева был бы какой-нибудь [Гарри] Кейн, он бы эти моменты реализовал. Вышел [Кирилл] Глебов, появилась хоть какая-то скорость. В целом было неплохо, особенно второй тайм. Тем более после того, что мы видели до этого. А так — проиграли, счет на табло. Большой минус клубу, — добавил Масалитин.

6 мая «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте. Соперник красно-белых станет известен сегодня: в Пути РПЛ сыграют «Динамо» и «Краснодар». Первый матч команды завершили без голов.

Ранее Масалитин похвалил арбитров за непоставленный пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Он отметил, что мюнхенцы всю игру пытались перехватить инициативу, но сделать это получилось слишком поздно.

