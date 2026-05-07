«Чуда не произошло»: Масалитин оценил игру ЦСКА в матче против «Спартака»

Кубковый матч «Спартака» и ЦСКА закончился так, как и ожидалось, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что новому тренеру армейцев Дмитрию Игдисамову необходимо было завоевывать авторитет.

Чуда не произошло. В принципе, так и должно было случиться. Пришел новый тренер, амбициозный, знает в основном только своих ребят из молодежки. Надо было завоевать авторитет. Он пытался немного изменить схему среди опытных: выпустил [Тамерлана] Мусаева левым вингером, он-то и не накрыл [Руслана] Литвинова в момент гола. Удачно все сложилось и для спартаковца: мяч удачно подскочил и лег на ногу, — сказал Масалитин.

Он также отметил, что игру можно было заканчивать в первом тайме, если бы у «Спартака» было чуть больше везения. Масалитин заявил, что во второй половине ЦСКА заиграл в хороший футбол.

Были моменты, были подходы. Если бы вместо Мусаева был бы какой-нибудь [Гарри] Кейн, он бы эти моменты реализовал. Вышел [Кирилл] Глебов, появилась хоть какая-то скорость. В целом было неплохо, особенно второй тайм. Тем более после того, что мы видели до этого. А так — проиграли, счет на табло. Большой минус клубу, — добавил Масалитин.

6 мая «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте. Соперник красно-белых станет известен сегодня: в Пути РПЛ сыграют «Динамо» и «Краснодар». Первый матч команды завершили без голов.

