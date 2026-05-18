«Умеет мотивировать»: Булыкин призвал оставить Гусева тренером «Динамо»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что московскому «Динамо» следует оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что российский специалист умеет мотивировать футболистов. По мнению Булыкина, назначение Гусева в качестве тренера «Динамо» стало глотком свежего воздуха.

Я бы оставил, потому что я за российских специалистов. Гусев неплохо себя проявил. Он умеет мотивировать игроков. Не вышло выйти в финал Кубка России, но они уступили грозному сопернику, «Краснодару». Я бы еще дал ему время. Не знаю, какие задачи стоят перед «Динамо». Если Гусеву купить хорошего защитника и хорошего игрока в центр поля, команда будет готова решать высокие цели, — сказал Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что «Динамо» хорошо проявило себя во второй части сезона с приходом Гусева. По его мнению, тренер вдохнул новую жизнь в футболистов после неудачного начала чемпионата. По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате.