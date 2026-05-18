День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:41

«Умеет мотивировать»: Булыкин призвал оставить Гусева тренером «Динамо»

Булыкин выступил за назначение Гусева главным тренером «Динамо»

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что московскому «Динамо» следует оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что российский специалист умеет мотивировать футболистов. По мнению Булыкина, назначение Гусева в качестве тренера «Динамо» стало глотком свежего воздуха.

Я бы оставил, потому что я за российских специалистов. Гусев неплохо себя проявил. Он умеет мотивировать игроков. Не вышло выйти в финал Кубка России, но они уступили грозному сопернику, «Краснодару». Я бы еще дал ему время. Не знаю, какие задачи стоят перед «Динамо». Если Гусеву купить хорошего защитника и хорошего игрока в центр поля, команда будет готова решать высокие цели, — сказал Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что «Динамо» хорошо проявило себя во второй части сезона с приходом Гусева. По его мнению, тренер вдохнул новую жизнь в футболистов после неудачного начала чемпионата. По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате.

Спорт
ФК Динамо
РПЛ
Футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, чем союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
Ушаков: нет никакой увязки между визитами в Китай Трампа и Путина
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
«Таблеточки помогают не всегда»: Симоньян пошутила про истерику Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.