Президент РПЛ раскрыл, когда Россию вернут на международную арену

Президент РПЛ Алаев: Россию вернут на международную арену в 2027 году

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев спрогнозировал возвращение российских клубов и сборных на международную арену в 2027 году. В разговоре с Metaratings он выразил надежду, что этот прогноз сбудется.

Мой прогноз, что в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется, — сказал Алаев.

Сборная России и отечественные клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года. С этого момента подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские матчи. Нынешний сезон РПЛ завершится 17 мая.

Ранее «Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на стадионе в Краснодаре. Основное время матча завершилось без забитых мячей со счетом 0:0. Первая игра между командами в Москве также закончилась нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты из южной команды со счетом 6:5.

Благодаря этой победе «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России. Там команда встретится с московским «Спартаком», который в финале Пути регионов обыграл ЦСКА со счетом 1:0.