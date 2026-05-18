Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани Суд оставил экс-замгубернатора Кубани Нестеренко под домашним арестом на полгода

Суд отказал в смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, обвиняемому в превышении должностных полномочий по делу о строительстве школ в Херсонской области, передает ТАСС. Домашний арест фигуранта продлен еще на шесть месяцев.

В связи с истечением срока действующей меры пресечения государственный обвинитель ходатайствовал о продлении домашнего ареста еще на шесть месяцев. Нестеренко просил суд поместить его под подписку о невыезде.

Защита обвиняемого указала, что за время нахождения под домашним арестом Нестеренко не допустил нарушений. Также адвокаты отметили, что из-за запрета на использование мобильной связи и интернета бывший чиновник лишен возможности работать, тогда как его семья находится в тяжелом материальном положении.

Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Нестеренко оставить без изменения, установив срок ее действия — шесть месяцев, — огласил судья.

Нестеренко был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в 2025 году. По предварительным данным, расследование связано с его деятельностью в 2023–2024 годах на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Как уточняли в правоохранительных органах, уголовное дело касается строительством школ в Херсонской области.

Ранее бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову признали виновной в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, назначив ей 5,5 года условно с испытательным сроком пять лет. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.