День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 16:00

Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани

Суд оставил экс-замгубернатора Кубани Нестеренко под домашним арестом на полгода

Экс-вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий Экс-вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд отказал в смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, обвиняемому в превышении должностных полномочий по делу о строительстве школ в Херсонской области, передает ТАСС. Домашний арест фигуранта продлен еще на шесть месяцев.

В связи с истечением срока действующей меры пресечения государственный обвинитель ходатайствовал о продлении домашнего ареста еще на шесть месяцев. Нестеренко просил суд поместить его под подписку о невыезде.

Защита обвиняемого указала, что за время нахождения под домашним арестом Нестеренко не допустил нарушений. Также адвокаты отметили, что из-за запрета на использование мобильной связи и интернета бывший чиновник лишен возможности работать, тогда как его семья находится в тяжелом материальном положении.

Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Нестеренко оставить без изменения, установив срок ее действия — шесть месяцев, — огласил судья.

Нестеренко был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в 2025 году. По предварительным данным, расследование связано с его деятельностью в 2023–2024 годах на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Как уточняли в правоохранительных органах, уголовное дело касается строительством школ в Херсонской области.

Ранее бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову признали виновной в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, назначив ей 5,5 года условно с испытательным сроком пять лет. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.

Регионы
Краснодарский край
чиновники
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, чем союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
Ушаков: нет никакой увязки между визитами в Китай Трампа и Путина
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
«Таблеточки помогают не всегда»: Симоньян пошутила про истерику Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.