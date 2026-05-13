Суд определил будущее экс-вице-главы Кубани на следующие несколько лет

Суд приговорил экс-вице-губернатора Кубани Минькову к 5,5 года условно

Суд признал виновной бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, назначив ей 5,5 года условно с испытательным сроком пять лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.

Вместе с этим суд учел полное возмещение ущерба потерпевшему, наличие на иждивении двоих малолетних детей и матери-пенсионерки, а также наличие наград и поощрений. В том числе Минькову оштрафовали на 700 тыс. рублей и лишили права занимать должности на государственной службе на три года.

Ранее бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову продлили арест еще на один месяц — до 7 июня. Такое постановление вынес Центральный районный суд Кемеровской области. Беглова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

До этого у бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова изъяли имущество на 6 млрд рублей. Речь идет о долях в уставных капиталах, ценных бумагах, объектах недвижимости и земельных участках в разных регионах страны.

