Суд принял решение по делу экс-главы Минздрава Кузбасса

Бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову продлили срок содержания под стражей еще на месяц — до 7 июня, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Кемеровской области. Беглова обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

6 мая 2026 по итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 7 июня 2026, — сказано в сообщении.

