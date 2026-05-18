Захарова ответила басней Крылова на споры в Европе о переговорах с Россией

Представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала басню Ивана Крылова «Квартет», комментируя европейские обсуждения кандидатуры переговорщика с Россией. Так она отреагировала на публикации о том, что глава евродипломатии Кая Каллас не сможет быть переговорщиком из-за своей антироссийской позиции, передает KP.RU.

Дело не в фигурах. Если они опять хотят сыграть в «Квартет» Крылова, то и ответ им соответствующий: «А вы, недрузья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — сыронизировала Захарова.

Евросоюзу, по ее словам, необходимо предпринять реальные шаги: перестать спонсировать терроризм, отказаться от русофобии и проявить подлинную волю к миру. И сделать это, отметила она, нужно на практике, а не в привычной для Брюсселя форме пустых разговоров.

Ранее Захарова отмечала, что визит в Ереван президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского оставил след в виде «европейских ценностей» на манерах премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Так она прокомментировала кадры с предвыборной агитации, на которых Пашинян кричит на женщину.