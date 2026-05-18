«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ Экс-футболист Мостовой оценил сезон «Спартака» на три с плюсом

Московскому «Спартаку» можно поставить три с плюсом за результат в завершившемся сезоне, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых, «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, если команда Хуана Карлоса Карседо обыграет «Краснодар» в суперфинале Кубка страны, то оценка вырастет до четырех баллов.

На данный момент оцениваю сезон «Спартака» на три с плюсом. Если выиграют Кубок — четыре с плюсом можно поставить. В чемпионате разницы особой нет, третье место, четвертое, пятое… «Краснодар» вот вторым стал — разве они радуются? — сказал Мостовой.

По итогам сезона РПЛ «Спартак» занял четвертое место. В заключительном туре команда не смогла обыграть на выезде махачкалинское «Динамо» (0:0).

Ранее Мостовой заявил, что «Краснодар» упустил золото Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче против московского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых и позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.