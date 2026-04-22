«Преобразился весной»: Масалитин о шансах «Спартака» в игре с «Краснодаром»

22 апреля 2026 в 12:01

Экс-футболист Масалитин: весной «Спартак» показывает чемпионскую игру

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Московский «Спартак» преобразился в весеннем отрезке Российской премьер-лиги (РПЛ) и на данный момент показывает чемпионскую игру, заявил NEWS.ru экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, красно-белым будет непросто в матче против «Краснодара», потому что команда Мурада Мусаева должна исправляться после осечки с «Балтикой».

Если поначалу еще были шероховатости, особенно по игре в обороне, то сейчас в защите более-менее навели порядок. На мой взгляд, сейчас у «Спартака» сильнейшее нападение в РПЛ. Футболисты получают удовольствие от игры, красивые комбинации, поймали вдохновение. По весеннему отрезку «Спартак» показывает чемпионскую игру. Будет очень серьезная игра с обилием желтых карточек, возможно даже удаление, — сказал Масалитин.

Если «Краснодар» допустит осечку в матче со «Спартаком», а «Зенит» обыграет «Локомотив», у команды Мусаева все равно будут шансы на чемпионство, считает экс-футболист. Масалитин напомнил, что петербургской команде еще предстоит сыграть против ЦСКА в гостях.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

