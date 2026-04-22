«Преобразился весной»: Масалитин о шансах «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Московский «Спартак» преобразился в весеннем отрезке Российской премьер-лиги (РПЛ) и на данный момент показывает чемпионскую игру, заявил NEWS.ru экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, красно-белым будет непросто в матче против «Краснодара», потому что команда Мурада Мусаева должна исправляться после осечки с «Балтикой».

Если поначалу еще были шероховатости, особенно по игре в обороне, то сейчас в защите более-менее навели порядок. На мой взгляд, сейчас у «Спартака» сильнейшее нападение в РПЛ. Футболисты получают удовольствие от игры, красивые комбинации, поймали вдохновение. По весеннему отрезку «Спартак» показывает чемпионскую игру. Будет очень серьезная игра с обилием желтых карточек, возможно даже удаление, — сказал Масалитин.

Если «Краснодар» допустит осечку в матче со «Спартаком», а «Зенит» обыграет «Локомотив», у команды Мусаева все равно будут шансы на чемпионство, считает экс-футболист. Масалитин напомнил, что петербургской команде еще предстоит сыграть против ЦСКА в гостях.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.