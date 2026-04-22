Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит»

«Зениту» будет непросто в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», заявил экс-игрок сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что в последних встречах сине-бело-голубые добывают победы, скрипя зубами.

«Зениту» будет непросто с «Локомотивом». Я бы дал 50 на 50. Взять последнюю игру «Зенита» в Махачкале — чудом спаслись из-за ошибки игрока «Динамо». Команда добывает победы, скрипя зубами. За последнее время «Зенит» не выиграл уверенно ни одной игры. Преимущество в том, что у них много футболистов, которые могут выйти и решить исход встречи, — сказал Мостовой.

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 22 апреля в 19:45 мск. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 55 очков. «Локомотив» идет на третьем месте и имеет 48 баллов.

Ранее экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт заявил, что если «Зенит» сыграет быстро в атаке против «Локомотива», то у петербургской команды не должно быть проблем в предстоящей игре. По его мнению, в последних матчах железнодорожники «вымучивали победы».