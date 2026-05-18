18 мая 2026 в 17:50

Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье

Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Лобне, сообщили в прокуратуре и ГСУ СК по области на платформе «Макс». В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По имеющимся данным, около пяти вечера 17 мая 2026 года произошло возгорание в частном жилом доме на улице Школьной. После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела 66-летней женщины и ее пятилетнего внука, — подчеркнули авторы публикации.

В СК добавили, что вероятных причин трагедии установлено несколько. Первая — неисправность газового оборудования, проводки либо неосторожное обращение с огнем.

Ранее пожар произошел на птицефабрике в хуторе Маркине Октябрьского района Ростовской области. Огонь распространился на кровлю складского помещения, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар. Благодаря оперативной работе спасателей удалось сохранить более 180 тыс. кур.

