18 мая 2026 в 18:27

Две российские туристки невольно обокрали ювелирный магазин

Mash: двум россиянкам в Таиланде грозит тюрьма из-за сбоя при оплате по QR-коду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Две российские туристки в Паттайе оказались под угрозой ареста из-за технического сбоя при покупке ювелирных изделий, сообщает Telegram-канал Mash. Подруги полностью рассчитались за выбранные украшения с помощью популярной оплаты по QR-коду и спокойно ушли из магазина. Однако из-за внутренней ошибки банковской системы денежные средства так и не поступили на официальный счет торговой точки.

Владельцы ювелирного салона посчитали иностранок обычными мошенницами и оперативно написали заявление в местную полицию. Теперь правоохранительные органы Таиланда объявили женщин в официальный розыск за совершение кражи. Если россиянки экстренно не закроют образовавшийся долг, их задержат сотрудники пограничного контроля прямо в аэропорту перед вылетом.

Даже если зависшие электронные переводы пройдут через несколько дней, уголовное дело могут не закрыть автоматически. Для благополучного разрешения ситуации девушкам придется нанимать местного адвоката. В худшем случае за подобное правонарушение по тайскому законодательству подругам грозит до трех лет тюремного заключения.

До этого отдых российской туристки на Шри-Ланке кончился встречей с диким слоном. Инцидент произошел в тот момент, когда тук-тук, на котором передвигалась девушка, заглох на дороге. Пока водитель пытался завести мотор, из леса вышел слон, привлеченный запахом еды. Он напал на женщину и нанес ей тяжелые травмы.

