Гематит (кровавик): магические и лечебные свойства камня, кому подходит

Мощная энергетика Марса, способность останавливать кровотечение, умение накапливать негатив (и ломаться, когда того становится слишком много) — все это магические и лечебные свойства гематита. Именно они — и не только — делают кровавик настолько привлекательным в глазах всех, кто любит минералы и эзотерику. О свойствах и значении гематита читайте в материале NEWS.ru.
Что такое гематит: состав, цвет, происхождение
Гематит — это природный минерал, который добывают из земли. По своему составу он почти полностью состоит из железа и кислорода, его химическая формула — Fe₂O₃, или оксид железа. Из-за того, что феррума в нем очень много (больше 70%), камень получается тяжелым и плотным. Однако, несмотря на кажущуюся прочность, он довольно хрупкий: если сильно ударить минерал о твердую поверхность, он даст трещину или расколется. Так что украшения из гематита с железной рудой в составе стоит носить с осторожностью.
Своим названием гематит обязан древнегреческому философу Теофрасту, жившему в IV веке до нашей эры. Он соединил слова haima или haimatos, что в переводе означает «кровь». Интересно, что эта этимология имеет под собой реальное физическое основание. В виде порошка минерал приобретает характерный красно-бурый оттенок, напоминающий запекшуюся кровь. Именно за эту особенность в народе его прозвали кровавиком. История камня связана с кровью неразрывно, в чем мы еще убедимся. Но обо всем по порядку.
Цветовая гамма гематита варьируется от стально-серого и черного до насыщенного бурого и вишнево-красного в просветах. Характерной чертой является сильный металлический блеск, который после полировки делает камень похожим на зеркало. В природе встречаются разные формы этого минерала: плотные почковидные агрегаты, называемые «красной стеклянной головой», чешуйчатые массы («железная слюда»), а также очень редкие и ценные кристаллические сростки, напоминающие бутон розы.
Месторождения гематита как железной руды по составу распространены по всему миру. Крупные залежи разрабатываются в России (Курская магнитная аномалия, Карелия, Урал), а также в США, Бразилии, Швейцарии и не только. Благодаря широкому распространению камень относительно доступен, хотя красивые ювелирные образцы ценятся довольно высоко.
История и легенды: почему камень называли «кровавиком»
История камня кровавик насчитывает не одно тысячелетие. И такое зловещее наименование связано не только с цветом измельченного минерала. Римские легионеры брали украшения из гематита в военные походы, веря, что минерал способен сделать воина неуязвимым и остановить кровотечение из раны. Похожие поверья существовали и у рыцарей-тамплиеров, которые ценили камень за способность придавать силы и выносливость.
Впрочем, использовали кровавик и раньше. Так, еще первобытные люди толкли из него порошок для создания наскальных рисунков. А в Древнем Египте минерал считался священным атрибутом богини Исиды. Из него изготавливали амулеты в виде жуков-скарабеев, которые должны были защищать своих владельцев в загробном мире.
И вновь свойства и значения камня гематит отсылают нас в Средневековую Европу. Там алхимики и маги использовали минерал для вычерчивания магических кругов, защиты от нечистой силы и вызова духов. Считалось, что вода, в которую опущен камень, окрашивается в кровавый цвет, что воспринималось как знак его связи с потусторонним миром. Так что в Средние века хранение кровавика могло навлечь на хозяина подозрения в колдовстве. Это делало камень тайным талисманом, доступным лишь посвященным.
Магические свойства: защита, гадания, зеркала из гематита
Считается, что магические и лечебные свойства гематита напрямую связаны с его «марсианской» природой. В астрологии камень находится под покровительством Марса, планеты войны и силы. Поэтому в первую очередь минерал известен как мощнейший защитник. Полированные пластины использовались в качестве зеркал для гаданий, а также для отражения злых чар — черный или серый блеск якобы возвращает негативную энергию отправителю.
Эзотерики утверждают, что магические и лечебные свойства гематита проявляются и в плане укрепления духа владельца. Кровавик:
придает уверенность в себе;
помогает доводить начатое до конца;
сдерживает эмоциональные порывы.
Камень способствует развитию лидерских качеств, поэтому его часто рекомендуют носить тем, кто занимает руководящие должности или участвует в сложных переговорах.
Кроме того, минерал помогает «заземлять» энергию, то есть отключаться от пустых фантазий и концентрироваться на реальных делах. Из-за сильной энергетики гематит не рекомендуется носить постоянно людям со слабой психикой, так как он может оказывать на них давящее действие. Лучше всего использовать его в качестве талисмана в определенные дни или в моменты, когда требуется особая решительность.
Лечебные свойства: влияние на кровь и давление
Фокус литотерапии при работе с гематитом направлен на кровеносную систему. Согласно литотерапевтам, влияние камня на организм объясняется высоким содержанием железа и слабыми магнитными свойствами. Специалисты полагают, что украшения из кровавика:
улучшают циркуляцию крови;
способствуют насыщению клеток кислородом;
помогают быстрее заживлять раны и порезы.
Наиболее известное свойство кровавика — влияние на артериальное давление. Считается, что браслет из гематита не просто понижает или повышает давление, а приводит его в норму, стабилизируя состояние как гипертоников, так и гипотоников. Также минерал рекомендуют использовать для очищения организма — он якобы помогает работе почек, печени и селезенки, а также ускоряет обмен веществ.
Однако, несмотря на то что магические и лечебные свойства гематита высоко ценятся в народной медицине, следует помнить, что литотерапия не может стать заменой профессиональной врачебной помощи. Камень способен выступать лишь в роли вспомогательного средства для оздоровления. Так что если вас тревожит здоровье, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к дипломированному врачу.
Кому подходит гематит по знаку зодиака
Чтобы понять, кому подходит гематит по знаку зодиака, нужно обратить внимание на его связь с Марсом и стихией Огня и Земли. Этот минерал — идеальный талисман для Скорпионов и Овнов. Первым он помогает обуздать внутренние страсти и направить энергию в мирное русло, а вторым — добавляет мудрости и терпения, необходимых для достижения целей.
Благоприятен он также для Львов и Козерогов. Львы под его влиянием становятся более рассудительными и сдержанными, а Козероги получают дополнительную концентрацию и защиту в карьерных начинаниях. С осторожностью к этому темному минералу стоит относиться Ракам и Рыбам — сильная марсианская энергетика может подавлять их чувствительную психику, вызывая тревожность.
Астрологи советуют избегать ношения гематита Близнецам и Девам, так как он может усиливать их внутренние противоречия или излишнюю критичность. Остальным знакам перед покупкой рекомендуется прислушаться к своим ощущениям — если камень вызывает симпатию и не вызывает дискомфорта, он может стать хорошим помощником.
Как носить гематит и ухаживать за камнем
Правила ношения и ухода за украшениями из гематита напрямую связаны с его хрупкостью и сильной энергетикой. Украшения из гематита в уходе требуют аккуратности: минерал нельзя ронять, так как он может расколоться вдоль волокнистых линий. Хранить изделия лучше в отдельном мягком мешочке, избегая контакта с другими, более твердыми камнями.
Как отличить настоящий гематит от подделки? Достаточно провести им по неглазурированному дну керамической чашки или наждачной бумаге. Настоящий минерал оставит отчетливую красную или вишневую черту. Еще один способ — проверить вес минерала. Натуральный гематит тяжелее металлокерамики или стекла и на ощупь ощущается как гладкий, но холодный металл.
Но и это не все ответы на вопрос, как отличить настоящий гематит от подделки. Сделать это можно также с помощью магнита. Вопреки распространенному мифу, природный гематит не магнитится (или делает это очень слабо), в отличие от его синтетического аналога — гематина.
Что касается ношения, то эзотерики советуют делать перерывы, чтобы мощная энергия камня не истощала нервную систему. Очищают минерал, промывая его прохладной проточной водой, а подзаряжают, оставляя на несколько часов на земле или рядом с кристаллами горного хрусталя. Лучшей оправой для гематита считается серебро, которое усиливает его магические и охлаждающие свойства.
Если же хрупкое изделие из гематита все же сломалось, не спешите расстраиваться. Эзотерики уверяют: это случилось потому, что камень вобрал в себя слишком много негативной энергии (которую отвел от вас). Так что трещина или раскол лишь говорят о том, что талисман выполнил свою работу.
