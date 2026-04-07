07 апреля 2026 в 19:33

«Серьезные проблемы»: стоматолог о наборах для самолечения зубов

Дантист Першина: самолечение зубов может привести к заражению крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самолечение зубов может привести к заражению крови, заявила NEWS.ru дантист и телеведущая Ирина Першина, комментируя сообщения о росте объема продаж наборов для домашнего лечения зубов. Она подчеркнула, что человек без специального образования не способен верно поставить диагноз и провести какие-либо стоматологические процедуры.

Как можно использовать профессиональные средства и заниматься лечением людям, которые не имеют представления о том, как это делать? И самое главное — они не могут сами себе установить верный диагноз. Это все равно что спросить хирурга, как он относится к тому, что какие-то люди купят сами скальпель и сделают себе операцию. Человек не знает, что эта дырка в зубе — это просто кариес или уже осложненный кариес, например, пульпитом или периодонтитом. Если дырка глубокая, где воспален нерв или ткани, окружающие зуб, то, если заткнуть эту дырку, это может привести к абсцессу, флегмоне, вплоть до сепсиса и заражения крови, — сказала Першина.

Врач также привела пример самостоятельной установки брекетов. По ее словам, такие действия могут привести к нарушению зубочелюстной системы.

Я также видела, что люди самостоятельно пытаются исправить зубы и что-то клеят вместо брекетов. Это тоже страшная вещь. Не имея представления о том, как передвигаются зубы и какие процессы происходят в костной ткани и десне при перемещении зубов, дав на них какую-то дилетантскую нагрузку, можно в лучшем случае потерять зубы. В худшем случае можно так нарушить зубочелюстную систему, что пострадают не только зубы, но и мышцы, и ткани, окружающие зуб, слизистая оболочка и все структуры, связанные с головой. Поэтому вообще не рекомендую людям без медицинского образования лечить или исправлять что-либо, — резюмировала Першина.

Ранее стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил, что в челюсти некоторых людей иногда просто не хватает места для нормального роста зубов мудрости. По его словам, решение о том, выдергивать «восьмерки» или нет, всегда принимается индивидуально, исходя из клинической картины.

Софья Якимова
С. Якимова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

