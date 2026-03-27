Ортодонт рассказал неочевидную правду о зубах мудрости Ортодонт Ахмурзаев: у некоторых людей нет места для роста зубов мудрости

В челюсти некоторых людей иногда просто не хватает места для нормального роста зубов мудрости, заявил NEWS.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. По его словам, решение о том, выдергивать «восьмерки» или нет, всегда принимается индивидуально, исходя из клинической картины.

«Восьмерки», или зубы мудрости, удаляются всегда по показаниям. Зачастую они неправильно стоят у пациента и не прорезываются. Либо они выросли, но неправильно. Также не исключен вариант, когда зубам мудрости просто нет места. Частая практика, когда они мешают перемещению зубов в процессе ортодонтического лечения, — пояснил Ахмурзаев.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявил, что трещины на языке могут быть признаком дефицита витаминов или анемии. Он подчеркнул, что также они иногда появляются из-за инфекций, приема лекарственных препаратов и регулярного употребления острой пищи.

Главный врач стоматологической клиники Максим Матюхин ранее заявил, что профилактические визиты к стоматологу необходимы раз в полгода. Он отметил, что это поможет выявить проблемы до начала осложнений.