Стоматолог предупредил, о чем могут говорить трещины на языке

Стоматолог предупредил, о чем могут говорить трещины на языке Стоматолог Лысенков: трещины на языке могут быть признаком дефицита витаминов

Трещины на языке могут быть признаком дефицита витаминов или анемии, предупредил стоматолог-терапевт Павел Лысенков. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что также они могут появиться из-за инфекций, приема некоторых лекарственных препаратов, регулярного употребления острой пищи. Кроме того, по его словам, проблема может возникнуть из-за работы на вредном производстве.

Не все трещины требуют лечения. Например, складчатый язык — врожденная особенность. Трещины появляются еще в детстве, не вызывают дискомфорта и считаются вариантом нормы. Такое состояние не опасно и не нуждается в медицинском вмешательстве, — поделился Лысенков.

Стоматолог-имплантолог Игорь Кузьмин ранее рассказал, что удаление любого здорового зуба — это не профилактика, а рискованная хирургическая операция. По его словам, это относится к удалению здоровых зубов мудрости «на всякий случай».