Стоматолог рассказал, как часто нужно проверять здоровье зубов

Стоматолог рассказал, как часто нужно проверять здоровье зубов Стоматолог Матюхин: профилактические визиты необходимы раз в полгода

Профилактические визиты к стоматологу необходимы раз в полгода, рассказал РИАМО врач — стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Максим Матюхин. Он отметил, что это поможет выявить проблемы до начала осложнений.

К стоматологу нужно ходить до того, как что-то заболит. Боль — это далеко не первый, а уже крайний симптом. Идеальная частота профилактических визитов — раз в шесть месяцев, — рассказал Матюхин.

Стоматолог подчеркнул, что для удобства визиты можно приурочить к определенным датам. По его словам, такой способ самодисциплины поможет не пропускать посещения.

Ранее врач Шамиль Омаров рассказал, что отказ от лечения молочных зубов может привести к опасным последствиям. Стоматолог подчеркнул, что кариес может повредить зачаткам будущих зубов, а их преждевременное удаление, вероятно, вызовет проблемы с прикусом.