04 марта 2026 в 22:24

SHOT сообщил, что около 10 взрывов прогремело над Сочи и Анапой

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Telegram-канал SHOT сообщил, что около 10 взрывов прогремело над Сочи, «Сириусом» и Анапой, предварительно, ПВО работает по украинским БПЛА. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно не менее «10 гулких взрывов в небе и со стороны Черного моря», а также в Адлере, Лазаревском районе, три раза запускались сирены. В небе видны яркие вспышки.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

Также дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины сосредоточили запасы дронов для увеличения числа атак на Россию на фоне проведения мирных переговоров в Женеве. По его словам, этот план был направлен на укрепление переговорных позиций украинской делегации.

