Раскрыто смертоносное оружие Ирана против США и Израиля NYT: иранские дроны Shahed стали смертоносным оружием против США

The New York Times назвала иранские беспилотники Shahed «смертоносным оружием» в конфликте с США и Израилем. По сообщению газеты, Тегеран запустил около 2 тыс. таких дронов с начала военной операции.

Иран использует Shahed для атак по всему региону, включая удары по отелям и военным базам США, добавили в источнике. Эти беспилотники разработаны компанией Shahed Aviation Industries для Корпуса стражей исламской революции.

Издание отмечает, что производство дронов обходится кратно дешевле, чем изготовление ракет. Именно Shahed стали признанным дешевым и массовым оружием в современных конфликтах.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Соединенные Штаты навредят собственным союзникам в Ближневосточном регионе, если разрушат государственность Ирана. По его мнению, в Вашингтоне и Тель-Авиве взяли курс на радикальное противостояние с Тегераном.

До этого стало известно, что арабские страны Персидского залива встревожены масштабами военной кампании на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сократить сроки операции против Ирана.