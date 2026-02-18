Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:19

Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь

Силы ПВО уничтожили над Россией 43 украинских беспилотника в ночь на 18 февраля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, 21 дрон удалось ликвидировать над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Крымом, еще пять — над Курской областью. По два БПЛА уничтожены над Ростовской областью и Чувашией, один — над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате атаки БПЛА на Новоюжный район Чебоксар и на Чебоксарский округ были повреждены несколько автомобилей. По его словам, никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

До этого стало известно, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сбила воздушные цели, пострадавших нет. В результате атаки произошло возгорание кровли многоквартирного дома в Белгороде.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

беспилотники
ВСУ
Россия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в Мах
«Яблоко раздора»: Цеков отреагировал на слова правнучки Хрущева о Крыме
Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь
В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили
Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири
ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
В США заявили о тупике на переговорах в Женеве
Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам
«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове
«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков
Россия потребовала от НАТО бумажных гарантий нерасширения
«Реал» победил «Бенфику» в скандальном матче плей-офф ЛЧ
Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы
«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию
Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы
«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера
Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.