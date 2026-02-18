Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь Силы ПВО уничтожили над Россией 43 украинских беспилотника в ночь на 18 февраля

Силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, 21 дрон удалось ликвидировать над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Крымом, еще пять — над Курской областью. По два БПЛА уничтожены над Ростовской областью и Чувашией, один — над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате атаки БПЛА на Новоюжный район Чебоксар и на Чебоксарский округ были повреждены несколько автомобилей. По его словам, никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

До этого стало известно, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сбила воздушные цели, пострадавших нет. В результате атаки произошло возгорание кровли многоквартирного дома в Белгороде.