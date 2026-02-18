Белгородская область подверглась ракетному обстрелу

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Система ПВО сбила воздушные цели, пострадавших нет.

⁨⁨⁨⁨Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу. Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Гладков.

По словам губернатора, в результате атаки началось возгорание кровли многоквартирного дома в Белгороде. В селе Таврово повреждено остекление коммерческого здания, также зафиксированы повреждения объектов энергетики.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

До этого силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, о чем информировало Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них сбито над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом. По два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря.