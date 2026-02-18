Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 01:54

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу

Гладков: объекты инфраструктуры в Белгороде повреждены от ракетного обстрела ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Система ПВО сбила воздушные цели, пострадавших нет.

⁨⁨⁨⁨Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу. Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Гладков.

По словам губернатора, в результате атаки началось возгорание кровли многоквартирного дома в Белгороде. В селе Таврово повреждено остекление коммерческого здания, также зафиксированы повреждения объектов энергетики.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

До этого силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, о чем информировало Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них сбито над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом. По два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря.

Белгородская область
удары
обстрелы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марочко рассказал, как ВС РФ зашли на позиции ВСУ под Константиновкой
Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Мисс Вселенной — 2025» стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре
Украинскую бригаду ВСУ «Кара-Даг» уже четыре раза пополняли с начала года
ISU восхитился прокатом Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане
Ракетный удар по Белгороду ночью 18 февраля: взрывы, жертвы и разрушения
Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу
Иран подтвердил на переговорах с США готовность передать уран России
Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026
SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS
ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО
Российских олимпийцев обделили подарками на Играх-2026
В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины
Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках
Буланова отменила концерт в Петропавловске
Бывшие, игнор, навязывание вины: психолог об острых вопросах про отношения
«Именно тот мир»: на Западе вспомнили пророческие слова Путина
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области
ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.