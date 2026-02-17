Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 00:38

Над Россией сбили почти 100 украинских БПЛА

МО РФ: силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских беспилотников

ПВО РФ
Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом.

По два БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей, один – над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 15 – над акваторией Азовского моря, — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

Ранее почти 230 украинских БПЛА уничтожено над Брянской областью за сутки, о чем рассказал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, речь идет о периоде с 08:00 15 февраля до 11:00 16 февраля.

Также Богомаз отметил, что новая атака ВСУ на Брянскую область была самой мощной и массированной с начала СВО. Губернатор добавил, что в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, электроснабжение и отопление были запущены в домах в течение трех часов после атак.

До этого украинские войска атаковали двумя дронами маршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области. Как уточнил глава Каховского округа Павел Филипчук, госпитализированы водитель и одна из пассажирок.

Минобороны РФ
БПЛА
атаки
ВСУ
