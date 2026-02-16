Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 09:18

Богомаз назвал атаку ВСУ на Брянскую область мощной и массированной

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Новая атака ВСУ на Брянскую область была мощной и массированной, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что электроснабжение и отопление были запущены в домах в течение трех часов после атак. Он высоко оценил работу энергетиков и теплотехников, которые оперативно провели ремонт оборудования.

Ранее сообщалось, что возгорание во втором очаге, возникшее при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, полностью ликвидировано. По данным оперштаба региона, пожар был потушен в 6 утра по московскому времени.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. По информации ведомства, пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

