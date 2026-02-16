Озвучено, сколько дронов ВСУ сбила российская ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников, свидетельствуют данные Минобороны, проанализированные РИА Новости. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Подавляющее большинство целей уничтожено над европейской частью России. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, отражая воздушные атаки противника. Работа по защите воздушного пространства ведется круглосуточно.

Предыдущая неделя также была напряженной: с 2 по 8 февраля ПВО ликвидировала 1096 беспилотников. Жертв и разрушений на земле, по официальным данным, практически удается избегать благодаря оперативной работе военных.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля. В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. Работа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу.