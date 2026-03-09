Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 07:53

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 марта: инфографика

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В ночь на 9 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 163 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 марта до 07.00 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 БПЛА — над территорией Брянской области, 47 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Новгородской области, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Смоленской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея, два БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Волгоградской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Тверской области», — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
Минобороны РФ
БПЛА
