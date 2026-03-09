Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Ростовскую область Слюсарь: ПВО отразила атаки дронов ВСУ на четыре района Ростовской области

Вечером 8 марта и в ночь на 9 марта в четырех районах Ростовской области были отражены воздушные атаки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Глава области не сообщил, сколько было ликвидировано воздушных целей и к какому типу принадлежали беспилотные летательные аппараты. По его информации, нападению дронов подверглись Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский и Мясниковский районы.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, — написал Слюсарь.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили за три часа, с 20:00 до 23:00 мск, 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Противник атаковал девять регионов страны.

До этого сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок. Еще 12 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести. Под огнем противника оказались Донецк, Горловка, Волноваха и другие населенные пункты.