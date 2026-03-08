Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 23:50

Десятки дронов ВСУ перехватили за три часа над Россией

МО: 34 дрона ВСУ за три часа уничтожили над девятью регионами России

ПВО ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за три часа, с 20:00 до 23:00 мск, 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Противник атаковал девять регионов страны.

Перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по восемь БПЛА — над территорией Краснодарского края и Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области, по одному БПЛА — над территорией Рязанской и Белгородской областей, а также Республикой Адыгея, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок. Еще 12 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести. Под огнем противника оказались Донецк, Горловка, Волноваха и другие населенные пункты.

минобороны РБ
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами
На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля
Дмитриев вынес приговор промышленности Германии
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
Цены на нефть колоссально подскочили до рекорда последних четырех лет
Великобритании предрекли опустошение газовых хранилищ через два дня
«Выиграйте»: Трамп рассказал о просьбе семей погибших военных США
Большой театр, школа йоги: как сложилась жизнь актрис сказок Александра Роу
Саудовские системы ПВО защитили базу принца Султана от разгрома
Десятки дронов ВСУ перехватили за три часа над Россией
Людей эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за работы ФБР
Обнаженные фото, второй ребенок, мнение об СВО: как живет Катерина Шпица
Президент Ирана опроверг причастность Тегерана к обстрелу Нахичевани
Застрявших в Катаре россиян смогли вывезти из страны
«Глубокая озадаченность»: РФ и ОАЭ сошлись во мнении по Ближнему Востоку
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Иране
В Азербайджане призвали расследовать атаку дронов на Нахичевань
Выросло число погибших военнослужащих США при атаках Ирана
В Ираке заявили о намерении вести борьбу за веру
Президент Франции предъявил ультиматум своему иранскому коллеге
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.