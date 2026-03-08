Десятки дронов ВСУ перехватили за три часа над Россией МО: 34 дрона ВСУ за три часа уничтожили над девятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за три часа, с 20:00 до 23:00 мск, 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Противник атаковал девять регионов страны.

Перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по восемь БПЛА — над территорией Краснодарского края и Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области, по одному БПЛА — над территорией Рязанской и Белгородской областей, а также Республикой Адыгея, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок. Еще 12 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести. Под огнем противника оказались Донецк, Горловка, Волноваха и другие населенные пункты.