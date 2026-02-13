Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:51

Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон для участия в проверке боеготовности Вооруженных сил, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». На 227-м полигоне Северо-западного оперативного командования главу государства встретил министр обороны Виктор Хренин.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил президенту, что уведомил министра о его визите в семь часов утра.

Я поручал в шесть <…> Это он специально, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не принял приглашение посетить первое заседание Совета мира в США. Вместо президента страну на мероприятии представит глава МИД Максим Рыженков. Пресс-секретарь главы государства Наталия Эйсмонт пояснила, что приглашение на заседание пришло поздно, график Лукашенко на ближайшее время уже спланирован.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность с учетом вызовов времени. По его словам, самодостаточным может быть только государство, которое может себя защитить. В качестве одной из причин он назвал наращивание военных сил у белорусских границ, по большей части со стороны Польши. Глава государства подчеркнул, что такая тенденция складывается неспроста и настораживает белорусское руководство.

Александр Лукашенко
Белоруссия
минобороны РБ
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.