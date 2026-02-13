Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон для участия в проверке боеготовности Вооруженных сил, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». На 227-м полигоне Северо-западного оперативного командования главу государства встретил министр обороны Виктор Хренин.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил президенту, что уведомил министра о его визите в семь часов утра.

Я поручал в шесть <…> Это он специально, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не принял приглашение посетить первое заседание Совета мира в США. Вместо президента страну на мероприятии представит глава МИД Максим Рыженков. Пресс-секретарь главы государства Наталия Эйсмонт пояснила, что приглашение на заседание пришло поздно, график Лукашенко на ближайшее время уже спланирован.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность с учетом вызовов времени. По его словам, самодостаточным может быть только государство, которое может себя защитить. В качестве одной из причин он назвал наращивание военных сил у белорусских границ, по большей части со стороны Польши. Глава государства подчеркнул, что такая тенденция складывается неспроста и настораживает белорусское руководство.