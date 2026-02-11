Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:52

Лукашенко не принял приглашение посетить первое заседание Совета мира в США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял приглашение посетить первое заседание Совета мира в США, сообщил Telegram-канал «Пул первого» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт. Вместо президента страну на мероприятии представит глава МИД Максим Рыженков. Эйсмонт пояснила, что приглашение на заседание пришло поздно, график Лукашенко на ближайшее время уже спланирован.

К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован, — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь Лукашенко отметила, что для визита в США необходимо учитывать логистические сложности из-за санкций ЕС, в том числе закрытие воздушного пространства над странами сообщества. Она добавила, что Минск всецело разделяет намерение президента США решить все мировые конфликты мирным путем.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют провести первое заседание Совета мира 19 февраля. Первая встреча пройдет на уровне лидеров стран, которых президент США Дональд Трамп пригласил участвовать в объединении.

