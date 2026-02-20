Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, спортсменка попала в список участниц по решению организаторов. Показательные выступления пройдут 21 февраля.

Также стало известно, что Петр Гуменник не вошел в число приглашенных участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Италии. Спортсмена нет в списке участников гала-концерта, официальная версия которого будет обнародована 20 февраля.

До этого актер Стас Садальский заявил, что в падении Петросян на Олимпийских играх в Милане виновата тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По его словам, она пожелала фигуристке «Ни пуха» и помянула черта, вместо этого выражения ей надо было сказать: «С Богом!».

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы. По ее словам, само выступление было прекрасным.