Российский пенсионер с деменцией потерялся на Пхукете

Пенсионер 70 лет из Екатеринбурга, страдающий деменцией, оказался на Пхукете без одежды, передает Telegram-канал Ural Mash. Сейчас волонтеры активно разыскивают его близких.

В приемный покой пришел мужчина, который разговаривал сам с собой. Врач-психиатр, владеющий русским языком, диагностировал у него деменцию второй степени. Волонтеры установили личность потерявшегося — им оказался Владимир Князев из Екатеринбурга. Мужчина не имеет возможности оплатить лечение и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области турист, отдыхавший в Шерегеше, заблудился на территории аэропорта после того, как вышел покурить перед ночным рейсом. 44-летний мужчина отказался от госпитализации после того, как получил сотрясение мозга во время катания на лыжах. В итоге он всю ночь провел на улице, и только под утро его обнаружили сотрудники одной из гостиниц в аэропорту. Мужчину госпитализировали — он был замерзший и дезориентированный.

До этого стало известно, что на Пхукете ищут IT-специалиста из Уфы, который бесследно исчез после конфликта со своей спутницей. Инцидент произошел 25 февраля, когда мужчина порвал паспорт своей девушки на глазах у полицейских. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.