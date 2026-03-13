13 марта 2026 в 20:44

Российский пенсионер с деменцией потерялся на Пхукете

На Пхукете ищут родных потерявшегося 70-летнего пенсионера из России с деменцией

Пенсионер 70 лет из Екатеринбурга, страдающий деменцией, оказался на Пхукете без одежды, передает Telegram-канал Ural Mash. Сейчас волонтеры активно разыскивают его близких.

В приемный покой пришел мужчина, который разговаривал сам с собой. Врач-психиатр, владеющий русским языком, диагностировал у него деменцию второй степени. Волонтеры установили личность потерявшегося — им оказался Владимир Князев из Екатеринбурга. Мужчина не имеет возможности оплатить лечение и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области турист, отдыхавший в Шерегеше, заблудился на территории аэропорта после того, как вышел покурить перед ночным рейсом. 44-летний мужчина отказался от госпитализации после того, как получил сотрясение мозга во время катания на лыжах. В итоге он всю ночь провел на улице, и только под утро его обнаружили сотрудники одной из гостиниц в аэропорту. Мужчину госпитализировали — он был замерзший и дезориентированный.

До этого стало известно, что на Пхукете ищут IT-специалиста из Уфы, который бесследно исчез после конфликта со своей спутницей. Инцидент произошел 25 февраля, когда мужчина порвал паспорт своей девушки на глазах у полицейских. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Лед тронулся: США заморозили санкции против РФ — куда пойдет наша нефть
Индекс Мосбиржи вошел в красную зону перед выходными
США объявили охоту на нового лидера Ирана
Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена
Миллиарды за копейку: москитный флот Ирана громит авианосцы США
ВККС лишила полномочий еще нескольких судей
В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов
Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
«Необратимые процессы»: Алаудинов предрек проблемы «авторам» войны с Ираном
МКС переместили подальше от Земли
Россияне перестали доверять телевизору
Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады
«Не дадут заговорить»: Алаудинов заявил о предрешенности судьбы Зеленского
Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

