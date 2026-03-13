США объявили охоту на нового лидера Ирана

Соединенные Штаты пообещали выплатить $10 млн (802 млн рублей) за сведения о новом лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства республики. По информации на сайте Госдепа, Вашингтон также готов наградить тех, кто передаст информацию о лидерах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Программа госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур, — заявили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что США направляют морскую экспедиционную группу численностью до 2,5 тыс. морских пехотинцев на Ближний Восток. Решение было принято на фоне усиления атак Ирана в Ормузском проливе.

Также министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон располагает данными о ранении Моджтабы Хаменеи, который, вероятно, был обезображен. Шеф Пентагона обратил внимание на то, что его первое обращение было только текстовым, что, по его мнению, якобы подтверждает тяжелое состояние политика.