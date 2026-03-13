13 марта 2026 в 21:34

США объявили охоту на нового лидера Ирана

США пообещали $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Соединенные Штаты пообещали выплатить $10 млн (802 млн рублей) за сведения о новом лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства республики. По информации на сайте Госдепа, Вашингтон также готов наградить тех, кто передаст информацию о лидерах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Программа госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур, — заявили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что США направляют морскую экспедиционную группу численностью до 2,5 тыс. морских пехотинцев на Ближний Восток. Решение было принято на фоне усиления атак Ирана в Ормузском проливе.

Также министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон располагает данными о ранении Моджтабы Хаменеи, который, вероятно, был обезображен. Шеф Пентагона обратил внимание на то, что его первое обращение было только текстовым, что, по его мнению, якобы подтверждает тяжелое состояние политика.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Лед тронулся: США заморозили санкции против РФ — куда пойдет наша нефть
Индекс Мосбиржи вошел в красную зону перед выходными
США объявили охоту на нового лидера Ирана
Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена
Миллиарды за копейку: москитный флот Ирана громит авианосцы США
ВККС лишила полномочий еще нескольких судей
В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов
Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
«Необратимые процессы»: Алаудинов предрек проблемы «авторам» войны с Ираном
Российский пенсионер с деменцией потерялся на Пхукете
МКС переместили подальше от Земли
Россияне перестали доверять телевизору
Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады
«Не дадут заговорить»: Алаудинов заявил о предрешенности судьбы Зеленского
Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

