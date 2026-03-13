13 марта 2026 в 18:04

США отправляют войска на Ближний Восток

WSJ: США перебрасывают до 2,5 тыс. морпехов на Ближний Восток из-за Ирана

США направляют морскую экспедиционную группу численностью до 2,5 тыс. морских пехотинцев на Ближний Восток, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника. Решение принято на фоне усиления атак Ирана в Ормузском проливе.

Запрос на переброску войск поступил от Центрального командования США, которое отвечает за американские силы в регионе, рассказали собеседники издания. Министр войны США Пит Хегсет одобрил данную инициативу, добавили они.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Востоковед Фархад Ибрагимов считает, что решение о проведении наземной операции в Иране может нанести серьезный ущерб президенту США Дональду Трампу. В частности, главе государства может грозить импичмент. При этом его соратники по Республиканской партии могут отвернуться от него и поддержать демократов.

